Восемь метеорных потоков можно будет наблюдать с территории России в декабре

Россияне в текущем месяце смогут наблюдать сразу восемь метеорных потоков. Среди них будет самый известный и яркий — поток Геминиды, который достигнет своего максимума в середине декабря. Об этом рассказал астроном Александр Якушечкин.

«На 13–14 декабря приходится максимум потока Геминиды — самого активного потока декабря. Родительское тело — Астероид 3200 Фаэтон. Скорость входа в атмосферу частиц порядка 35 км/с. Радиант потока находится в созвездии Близнецы (Gemini), рядом со звездой Кастор (альфа Близнецов)», — рассказал Якушечкин в беседе с «РИА Новости».

Астроном отметил, что поток Геминиды остается одним из самых ярких и интенсивных, а значит, и интересных для наблюдения. Якушечкин добавил, что в текущем году Луна на крымской широте заходит за горизонт примерно в 3:20 мск. Поток будет виден ярче всего примерно за час до этого, наблюдать за явлением лучше с 2:30.

Прямо сейчас есть возможность наблюдения за уже активным потоком Фи-Кассиопеиды. Астроном отметил, что его родительское тело точно не определено. Возможно, это утерянная короткопериодическая комета 3D/Биэлы. Впервые этот поток разглядели в 2011 году, он отличается медленным движением метеоров (около 16 км/с).