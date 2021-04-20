Восемь домов загорелись из-за пала сухой травы в Нижегородской области

По предварительной информации, восемь домов загорелись в селе Ивановское Нижегородской области. Огонь перекинулся на строения во время пала сухой травы. Об этом сообщили «360» в пресс-службе МЧС по региону.

«Примерно в 12:50 поступило [сообщение] о возгорании предварительно восьми домов. Принадлежность их уточняется, какие дома: жилые, нежилые, частные. В результате пала сухой растительности произошел переход огня», — отметил собеседник.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства уточнил, что пожар произошел по адресу: Нижегородская область, Богородский м. о., село Ивановское. Площадь возгорания пока неизвестна, присвоенный пожару ранг не уточняется.

Весной многие дачники начали жечь сухую траву на своих участках. Это опасное занятие может кончиться пожаром или гибелью. За последнее время на территории страны произошло уже несколько серьезных пожаров из-за пала травы — огонь быстро перекидывался с сухой растительности на строения. При этом люди не только потеряли жилье: некоторые получили ожоги, пытаясь справиться с огнем, а кто-то даже погиб.