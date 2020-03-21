Восемь человек вылечились от коронавируса в Москве

От заражения 2019-nCoV в Москве всего выздоровели восемь человек. За минувшие сутки еще три человека полностью вылечились и их выписали из больницы.

«У нас есть хорошая новость: восемь человек прошли лечение, полностью выздоровели и на сегодняшний день выписаны из наших медицинских учреждений», — приводит «Интерфакс» слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой. Она добавила, что в Москве выявили 131 человека, зараженного коронавирусом. Оперативный штаб установил около шести тысяч человек, которые контактировали с инфицированными.

Вспышка коронавируса произошла в конце декабря в столице китайской провинции Хубэй — мегаполисе Ухане. Зараза за несколько недель стремительно распространилась по всему миру, из-за чего ВОЗ объявила о пандемии. Во всем мире приняли беспрецедентные меры безопасности.

Страны позакрывали свои границы и приостановили авиасообщение с миром. По последним данным, от COVID-19 умерли почти 11,5 тысячи человек. Новым вирусом заразились 277 тысяч человек. В России медики зафиксировали 153 инфицированных.