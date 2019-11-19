Восемь больных детей нашли в московской однушке. СК начал проверку

В Москве следователи начали проверку после обнаружения в квартире восьми больных детей, мать которых отсутствовала несколько дней. С детьми сидела 63-летняя бабушка, она и вызвала скорую.

Детей нашли 18 ноября в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы. Прибывшие по вызову врачи скорой нашли восемь детей в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний.

«Все дети находились под присмотром бабушки 1956 года рождения. По мнению медицинских работников, дети находились в ненадлежащих условиях проживания, о чем они проинформировали правоохранительные органы», — сообщило московское управление Следственного комитета.

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Следователи начали проверку, в ходе которой выяснилось, что дети живут в неполной семье, которая состоит на учете в органах системы профилактики. Теперь СК совместно с прокуратурой намерен дать правовую оценку работе органов, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей.

Как выяснил «РЕН ТВ», в семье, где воспитывались дети, были проблемы с алкоголем. В отношении матери будет составлен протокол по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Пятерых из восьми детей пока госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии. Потом их судьбу будут решать в органах опеки.