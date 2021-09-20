Восемь автомобилей столкнулись в Москве на Каширском шоссе

Крупное ДТП произошло на Каширском шоссе в Москве. Там столкнулись сразу восемь автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Канал уточнил, что авария произошла после пересечения с Каспийской улицей. Несмотря на то, что в столкновении участвовали сразу восемь машин, никто из водителей и пассажиров не пострадал.

При этом из-за аварии пришлось перекрыть четыре полосы из пяти. Теперь попасть в сторону области по этому направлению будет затруднительно — пробка уже образовалась.

Причины аварии пока неизвестны. Виновников ДТП устанавливают.

В ночь на 20 сентября крупное ДТП произошло на трассе «Кола» в Сегежском районе Карелии. В результате столкновения кроссовера, легковушки и грузовика погибли четыре человека: они скончались на месте от полученных травм. Еще троих пострадавших госпитализировали в Сегежскую центральную районную больницу. Все они сейчас находятся в тяжелом состоянии.

А в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области. В ДТП попал 15-летний школьник без водительских прав на мотоцикле. Он врезался в автомобиль Chevrolet Niva, которым управлял пенсионер. В результате школьник получил перелом ноги, его доставили в больницу.