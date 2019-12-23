Воры вынесли из магазина сладкий подарок на две тысячи рублей

По информации газета «Известия», в воскресенье 22 декабря в магазин на Волгоградском проспекте ворвались три злоумышленника, в том числе женщина. Грабители стали угрожать менеджеру торгового зала ножом, а затем забрали сладкий товар на сумму две тысячи рублей.

Против воров возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».