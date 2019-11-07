Воры из Ингушетии раскаялись и вернули детдому машину

Угонщики из Ингушетии неожиданно оказались неравнодушными людьми. После того, как сюжет о краже автомобиля у интерната для детей с ограниченными возможностями показали по телевидению, воры вернули машину.

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Так, неизвестные подкинули записку о нахождении авто брату директора интерната Хамзата Мальсагова. Ключи и документы прилагались. Кроме того, угонщики даже починили замок, который ранее сами же и взломали. Об этом сообщила телекомпания «Ингушетия».

Lada Granta угнали в селе Троицкое 1 ноября. Этот автомобиль был единственным для интерната. Машина была подарком депутата Госдумы Алихана Харсиева. На автомобиле перевозили детей, также легковушка помогала и в решении других задач.

После случившегося журналисты телекомпании «Ингушетия» сделали сюжет на этому тему. В нем они рассказали об интернате и детях, которые там живут. Теперь у заведения две машины. Дело в том, что после новостей об угоне депутат Харсиев подарил интернату еще одну Lada.