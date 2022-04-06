«Ворвался в жизнь новой России». Джабаров восхитился упрямством Жириновского

Владимир Жириновский никогда не изменял своим принципам и взглядам, вся его жизнь достойна уважения. Об этом «360» сообщил член Совета Федерации РФ, представитель партии «Единая Россия» Владимир Джабаров.

Он вспомнил, как в начале 1990-х годов Жириновский «ворвался в жизнь новой России», создав первую оппозиционную партию — ЛДПР. Уже в 1993 году она показала блестящий результат на выборах, заняв второе место после правящей партии. Жириновский бессменно возглавлял фракцию до конца жизни.

«Глубоко эрудированный человек, у него были энциклопедические знания по многим вопросам. Он прекрасно разбирался в истории, умел отстоять свою позицию — иногда жестко, иногда более дипломатично», — отметил Джабаров.

Он добавил, что такая яркая фигура, как Жириновский, останется в памяти «многих наших людей, политиков».

«Много было информации о том, что он тяжело болеет. Очень мужественный человек, боролся до конца, но, к сожалению, помочь ему было невозможно», — резюмировал Владимир Джабаров.

Владимира Жириновского не стало 6 апреля. О его смерти сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.