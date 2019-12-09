Воровство из госбюджета предложили приравнять к госизмене

В ходе разговора он отметил, что досрочное освобождение и амнистия для коррупционеров возможны только при условии, если они возместили нанесенный ущерб.

Кирилл Кабанов отметил, что ужесточение уголовного законодательства за коррупционные преступления стало необходимостью, так как это угрожает не только экономике, но и национальной безопасности страны. Кроме того, такие преступления сильно раздражают граждан.

Сестра Захарченко хранила в квартире деньги из более чем 10 банков Подробнее

«У людей возникают претензии, когда они не понимают, куда тратятся деньги, когда не понимают, как проходят процессы управления, а деньги тратятся большие, — естественно, рейтинг доверия падает. Для этого должна быть более прозрачная система и люди должны видеть реальные результаты», — пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что работа по борьбе с коррупцией ведется и уже вводятся новые механизмы. В качестве примера он привел изъятие незаконно нажитого имущества, как в случае с экс-полковником МВД Дмитрием Захарченко.

Кабанов отметил, что развитие антикоррупционного законодательства также приносит свои плоды. В частности, хорошо работает система по борьбе с конфликтами интересов на государственной службе и персональная ответственность.

«Это все административное — когда преступление не доказано, но есть некие проявления, которые говорят о наличии тех или иных провокационных правонарушений. У нас очень много увольняется по утрате доверия и достаточно много изымается», —пояснил он.

Однако ужесточение наказания все же необходимо. По словам Кирилла Кабанова, нужно законодательно прописать ответственность за хищение бюджетных средств. Это преступление нужно приравнять к измене Родине и давать за него от 10 до 25 лет.

Следователи обнаружили в квартире сестры бывшего полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко 8,5 миллиарда рублей в разной валюте. Кто именно передал родственнице борца с коррупцией такую сумму, не известно до сих пор.