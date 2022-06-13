Воронежцы показали затопленные ливнем улицы на видео

Непрерывный дождь, продолжавшийся в Воронеже несколько часов, затопил улицы города. В соцсетях появилось множество кадров с последствиями непогоды.

На видео попали затопленные машины и люди, бредущие по пояс в воде и выходящие из автобусов и легковушек под неутихающим ливнем.

Пользователи шутя наложили на один из роликов песню Жанны Фриске про море и белый песок — она играла, пока на кадрах жители практически плыли по затопленной улице.

Источник фото: телеканал «360»

По данным Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дожди и грозы также ожидаются 14 июня. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. При этом будет жарко — до +32 градусов днем. ГУ МЧС по региону предупредило о рисках аварийных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередачи и связи, падением веток и сучьев деревьев. Вероятно увеличение количества ДТП.