Россияне начали «сражаться» за продукты на помойках. Видео, на котором жители одного из городов проявляют активный интерес к выброшенной еде, появилось на просторах Сети.

В видеоролике, который разместил один из пользователей видеосервиса TikTok по имени Сергей, мужчина — по всей видимости, сотрудник одного из местных магазинов — начал выбрасывать еду в уличный мусорный контейнер. Но на непригодный для одних товар нашлось много других желающих. Находящиеся рядом жители буквально набросились на продукты.

Автор видео указал, что происходящее развернулось в Воронеже, и подписал ролик словами «С — стабильность».

«За продуктами» пришли сразу пять человек, и растаскивать товар они принялись довольно активно. Избавившийся от него мужчина при этом никак не отреагировал на происходящее и просто ушел.