Воронежский водитель автобуса совершил намаз при пассажирах. Видео

Воронежский водитель решил совершить намаз прямо в салоне автобуса при пассажирах. Одна из женщин засняла религиозный обряд на видео и выложила его в соцсети.

На кадрах видно, что мужчина расстилает коврик на задних сидениях автобуса и начинает молиться. Рядом с ним находится женщина с ребенком и другие пассажиры. Автор ролика сняла сначала самого водителя, а затем вышла из салона и запечатлела номера автобуса.

Водитель автобуса № 17 совершал намаз на конечной остановке «Юго-Западный рынок». По словам местных жителей, мужчину часто видели за молитвой, но обычно все происходило в пустом автобусе. Так как 22 января в Воронеже было холодно, мужчина решил раньше пустить пассажиров в салон, уточнил Telegram-канал Baza.

Как позже заявил директор ТК «Отдых +» Иван Янов, водитель работает в Воронеже уже пять лет.

«Водителю нужно было выезжать на линию через 10 минут, но он впустил в салон пассажиров, чтобы те не мерзли. Хотел как лучше, а вышло вот так. Получается, он совершал намаз в свое нерабочее время. Но, хочу сказать, что такого больше не повторится», — сказал он «Вести Воронеж».

По словам Янова, водитель автобуса является хорошим и ответственным сотрудником. Он подчеркнул, что на мужчину никогда не поступало жалоб.