Воронежские власти отменили тендер на исследование гомосексуалистов. Все из-за резонанса в Сети

Торги на исследование гомосексуалистов Воронежа проводиться не будут. В этом виноваты СМИ, из-за которых новость получила общественный резонанс. Так заявили в пресс-службе местного департамента здравоохранения.

«Хайп нанес урон борьбе с распространением ВИЧ-инфекции. Из-за вмешательства СМИ в работу медиков по профилактике ВИЧ-инфекции торги не состоятся», — говорится в сообщении ведомства.

Воронежским медикам удается сдерживать эпидемию ВИЧ-инфекции благодаря постоянной профилактике в ключевых группах населения, в том числе и среди гомосексуалистов, заявили в Депздраве Воронежа. Теперь же из-за обрушившейся популярности тендера, исследования проводиться не будут.

17 апреля Воронежская область разместила на портале госзакупок аукцион на биоповеденческое исследование гомосексуалистов. Начальная цена лота — 248 500 рублей. Скриншот быстро распространился в Сети и СМИ и вызвал волну критики. Позже лот удалили.

Источник фото: Единая информационная система в сфере закупок

Заместитель главного врача Воронежского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом заявила, что подобные исследования проводятся по всей стране регулярно.