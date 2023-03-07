Общество 07 марта 2023, 17:16 Воронежские школьники поздравили женщин с 8 Марта необычным флешмобом «Подъем»: школьники из Воронежа поздравили женщин с 8 Марта флешмобом под песню Михайлова Публичное достояние

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В Воронеже ученики выстроились под окнами школы в восьмерку и спели переделанную песню Стаса Михайлова. Таким необычным флешмобом ребята поздравили с Международным женским днем, рассказала порталу «Подъем» заместитель директора воронежской школы № 83 Светлана Сушкова.

В праздничном марше участвовали мальчики, которые учатся в первую смену. Учителя физкультуры и технологии, завхоз и все мужчины, работающие в школе, помогали в организации. По словам Сушковой, ребята репетировали недолго. Они не хотели, чтобы их сюрприз увидели заранее.

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«Рисовалось все по веревочке, затем фигура вытаптывалась на снегу. Мальчики из второго класса пели переделанную песню Стаса Михайлова „Лишь для вас рассветы и туманы, лишь для вас моря океаны“», — пояснила она.

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Каждый мальчик держал в руке воздушный шар. Их надували заранее всем мужским коллективом школы. Сушкова призналась, что неожиданный сюрприз оценили — всем очень понравилось. Школьницы и учителя наблюдали за флешмобом из окон на втором этаже.