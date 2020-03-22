    22 марта 2020, 16:29

    Воронежские чиновники присвоили себе путевки в Ялту для больных детей

    Андрей Иванов

    Прокуратура вывела чиновников Воробьевского района Воронежской области на чистую воду. Хитрецы отправили своих детей на море по путевкам детей, которым в санаторий надо было по показанию врачей.
    Воронежские чиновники присвоили себе путевки в Ялту для больных детей

    «Проверкой выявлены факты нарушения очередности предоставления путевок для санаторно-курортного лечения детей и необоснованного предоставления указанных путевок детям работников управления соцзащиты района», — сообщил сайт прокуратуры Воронежской области.

    В ходе этой проверки выяснилось, что всего было девять путевок в ялтинский санаторий, которые предназначались для больных детей. Четыре из них вне очереди распределили между собой работники управления соцзащиты. Семью одного из сотрудников управления признали малоимущей, назначили ежемесячные выплаты, а его дочери дали путевку. Достоверность сведений о доходах этой семьи никто не проверял.

    По этому случаю прокуратура направила результаты проверки в полицию. Правоохранительные органы сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество при получении выплат».