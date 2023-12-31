Общество 31 декабря 2023, 14:15 Воронежская область отказалась от новогодних программ после обстрела Белгорода Губернатор Гусев объявил об отмене праздничных мероприятий в Воронежской области РИА «Новости»

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Новогодние мероприятия в Воронежской области отменили в связи с обстрелом Белгорода со стороны ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, на территории региона отменили открытие елки и концерт.

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«Вместе с коллегами мы приняли решение в знак солидарности с соседями отказаться в эти дни от праздничных программ», — указал он.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших белгородцев и назвал трагедией последствия удара по городу. Он отметил, что жители Воронежа организовали на улице Театральной народный мемориал в связи с обстрелом Белгорода.

«На этом месте 13 июня 1942 года произошла бомбардировка, в которой погибли более 300 детей. Сегодня сюда несут цветы и детские игрушки. Спасибо горожанам за такую инициативу», — добавил Гусев.

От атаки ВСУ по Белгороду 30 декабря погибли 24 человека. По информации Минздрава, от обстрела пострадали 149 горожан, 109 из которых остались в больницах.