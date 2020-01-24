Воронежская больница закупила почти 80 кг красной икры за счет ОМС

Предновогодний пир решило устроить руководство больницы в Воронеже и закупило 78 килограммов красной икры. Она обошлась в 262 тысячи рублей. Оплатили деликатес из средств ОМС, то есть деньгами налогоплательщиков.

Сайту «Блокнот Воронеж» в Минздраве объяснили, что закупиться икрой больница смогла из-за экономности — в учреждении в конце года остались лишние деньги, которые и решили пустить на вкусный и полезный продукт для больных.

Икру в больнице клали на хлеб с маслом и давали пациентам на завтрак в течение трех дней в декабре, перед Новым годом. Всего на тот момент в больнице лежали около 900 человек. Каждому из них полагалось 20 граммов рыбного лакомства.

В ведомстве добавили, что помимо икры больница дополнительно купила для пациентов рыбу, молочные продукты, фасоль, овощи, фрукты. Лососевая икра не самый необходимый ингредиент в рационе человека. Руководство больницы решило купить ее в преддверии праздника.