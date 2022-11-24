Общество 24 ноября 2022, 15:43 Воробьеву и Собянину поручили делиться опытом использования ИИ с регионами Путин поручил Воробьеву и Собянину поделиться опытом использования ИИ с регионами РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву и мэру Москвы Сергею Собянину использовать площадку Госсовета для внедрения их опыта в использовании искусственного интеллекта в другие регионы. Технологию необходимо реализовывать во всех сферах жизни страны, подчеркнул глава государства.

«Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия — обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта», — сказал Путин.

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Президент обратил внимание, что у России есть научные достижения и уникальные исследователи, которые создают прорывные технологии новой эпохи. Отдельно глава государства отметил Московскую область. Сейчас регион стоит на пороге реализации знакового проекта, пояснил он.

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«Речь о том, чтобы реализовать полномасштабное изменение системы управления с повсеместным сквозным внедрением технологий искусственного интеллекта», — сказал Путин.

Глава государства также призвал менять требования и регламенты, которые могут создавать препятствия для внедрения искусственного интеллекта.