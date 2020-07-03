Воробьев выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову

Новость о смерти тренера и отца чемпиона UFC Абдулманапа Нурмагомедова стала громом среди ясного неба для многих. Губернатор Московской области Андрей Воробьев не остался в стороне от этого. Он принес свои соболезнования Хабибу Нурмагомедову и всей семье.

Ранее соболезнования принес глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!» — сказал Кадыров.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля в московской больнице. Об этом «360» рассказал его друг, дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов. По его словам, причиной смерти стал коронавирус. Абдулманап Магомедович долгое время боролся с инфекцией. В какой-то момент СМИ сообщили, что мужчина победил вирус.

Нурмагомедову-старшему было 57 лет. Он был мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России, старшим тренером сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Весь мир его знает как тренера и отца действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.