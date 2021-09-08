Воробьев рассказал жителям дома в Ногинске, когда можно будет забрать вещи

Жители дома в Ногинске, где произошел взрыв газа, смогут вернуться за вещами, когда будет исключена опасность. Об этом сказал губернатор Андрей Воробьев на встрече с жителями.

«Можно будет зайти тогда, когда будет исключена опасность. Мы можем это сделать вместе со спасателями. Думаю, ближе к вечеру. Я сейчас с ними проконсультируюсь, и вещи, и домашних животных [нужно взять]. После консультации дадим ответ», — сказал Воробьев.

Воробьев также сообщил, что Владимир Путин знает о происшествии. Он передал слова поддержки всем, кто пострадал при взрыве.

«Утром я ему докладывал об этой ситуации, он был обеспокоен, сказал: „Езжай туда и сделай все, чтобы люди чувствовали себя защищенными, закрой все вопросы, которые у них возникают“», — процитировал Воробьев слова президента.

Утром 8 сентября в одной из жилых девятиэтажек произошел взрыв. В результате обрушились второй, третий и четвертый этажи одного из подъездов. По предварительным данным, повреждены 24 квартиры, восемь разрушены полностью. Губернатор Подмосковья на встрече с жителями сообщил, что после взрыва в Ногинске может обрушиться еще один этаж.