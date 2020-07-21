Воробьев рассказал о помощи подмосковному бизнесу
Губернатор подчеркнул, что глобальную, стратегическую поддержку крупному бизнесу оказало федеральное правительство. Самой популярной помощью в России и Подмосковье в частности стала компенсация зарплат.
«Что касается новых инвесторов, то мы очень активно входим с ними в партнерство, предоставляя им и компенсацию на инфраструктуру и, по сути, бесплатную, по символической цене землю в очень выгодных локациях: Солнечногорск, Одинцово, Наро-Фоминск, Богородский городской округ», — рассказал Воробьев в интервью РБК.
Он добавил, что в Подмосковье есть земли со всей необходимой инфраструктурой. В качестве примера он привел «Сырную долину» в Дмитровском городском округе. Это место уже в конце 2021 года сделает регион главным производителем сыра.
«Закрытые грунты — в следующем году будем с Краснодарским краем делить лидерство по количеству производимых овощей, фруктов и ягод. Все это масштабные, серьезные проекты, которые дают и рабочие места, и НДФЛ, и прибыль, и вообще меняют качество жизни в муниципалитетах», — отметил губернатор Подмосковья.
В Подмосковье поддерживают не только крупные предприятия, но и малый бизнес. Помогают кафе, ресторанам, парикмахерским и другим организациям.
«Но, по сути, если честно сказать, главная поддержка — это спрос. И еще одна важнейшая поддержка — не мешать бизнесу спокойно реализовывать свою предпринимательскую мечту. Мне кажется, это две главные составляющие, которые позволяют высоко держаться по занятости в малом и среднем бизнесе», — заявил Воробьев.
В 2019 году в Московской области зарегистрировались 76-80 тысяч самозанятых. Несмотря на пандемию, в этом году самозанятых стало уже 130 тысяч человек. Именно поэтому власти стараются не мешать, а помогать предпринимателям.