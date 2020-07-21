Воробьев рассказал о помощи подмосковному бизнесу

В сложных условиях пандемии подмосковные власти не бросили бизнесменов, оказывая им всевозможную поддержку. Губернатор области Андрей Воробьев рассказал, чем именно власти помогают предпринимателям.

Губернатор подчеркнул, что глобальную, стратегическую поддержку крупному бизнесу оказало федеральное правительство. Самой популярной помощью в России и Подмосковье в частности стала компенсация зарплат.

«Что касается новых инвесторов, то мы очень активно входим с ними в партнерство, предоставляя им и компенсацию на инфраструктуру и, по сути, бесплатную, по символической цене землю в очень выгодных локациях: Солнечногорск, Одинцово, Наро-Фоминск, Богородский городской округ», — рассказал Воробьев в интервью РБК.

Он добавил, что в Подмосковье есть земли со всей необходимой инфраструктурой. В качестве примера он привел «Сырную долину» в Дмитровском городском округе. Это место уже в конце 2021 года сделает регион главным производителем сыра.

«Закрытые грунты — в следующем году будем с Краснодарским краем делить лидерство по количеству производимых овощей, фруктов и ягод. Все это масштабные, серьезные проекты, которые дают и рабочие места, и НДФЛ, и прибыль, и вообще меняют качество жизни в муниципалитетах», — отметил губернатор Подмосковья.

В Подмосковье поддерживают не только крупные предприятия, но и малый бизнес. Помогают кафе, ресторанам, парикмахерским и другим организациям.

«Но, по сути, если честно сказать, главная поддержка — это спрос. И еще одна важнейшая поддержка — не мешать бизнесу спокойно реализовывать свою предпринимательскую мечту. Мне кажется, это две главные составляющие, которые позволяют высоко держаться по занятости в малом и среднем бизнесе», — заявил Воробьев.

В 2019 году в Московской области зарегистрировались 76-80 тысяч самозанятых. Несмотря на пандемию, в этом году самозанятых стало уже 130 тысяч человек. Именно поэтому власти стараются не мешать, а помогать предпринимателям.