Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании с правительством региона представил Сергея Никитенко в качестве временно исполняющего полномочия нового главы Серпухова.

Ранее Никитенко трудился заместителем главы администрации г. о. Воскресенск. На должности он сменил Юлию Купецкую.

«Я хочу пожелать вам сил и энергии. Все ваши навыки, которые вы приобрели на предыдущих позициях, позволяют говорить о том, что вы в состоянии достойно справляться с возложенными на вас обязанностями в очень важном для нас городском округе», — заявил Воробьев на брифинге.

Также губернатор отметил, что хочет видеть Никитенко в передовиках работы. Он вспомнил Купецкую, которая, по словам жителей, была очень активной в коммуникации.

«Это очень влияет на формирование доверия и решение вопросов, которые являются самыми актуальными», — заключил он.

Ранее Воробьев рассказал, что проблемы 15 тысяч дольщиков в Подмосковье решат в 2022 году.