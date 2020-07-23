Воробьев рассказал, какие работы идут в Подмосковье на местах с подтоплениями

Дожди в последнее время идут в Московской области чуть ли не каждый день. Такое количество осадков уже привело к подтоплениям в некоторых округах. В частности, в Рузе и Можайске. О том, как подмосковные власти справляются с последствиями ЧП и что делается для их предупреждения, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Там (в Рузе — прим. ред.) было мобилизовано порядка 700 человек с первого дня. Они работали круглосуточно, наши коллеги. Это и транспортники, и система ЖКХ, МЧС активно включилось. Нужно было восстановить дамбу, нужно было восстановить тротуары, дороги. Ну и самое главное — помочь людям Андрей Воробьев.

Что касается Можайского городского округа, где была разрушена дорога, то там также идут работы. Власти продолжают комплексно трудиться на всех пострадавших участках региона.

«Мы комплексно работаем, анализируем все. Всю технику стянули с юга и востока на западные территории, для того чтобы своевременно откачивать и не допустить каких-либо эксцессов. Также я дал команду проверить внимательно с экспертами, специалистами все потенциально опасные участки, чтобы какие-то превентивные меры реализовать в случае продолжения обильных осадков», — резюмировал Воробьев.

Ранее стало известно, что за месяц Подмосковье составит список потенциально опасных в условиях непогоды мест. В первую очередь это участки дорог. Такое поручение дал губернатор Андрей Воробьев. По словам главы Подмосковья, в регионе «беспрецедентно высокий уровень осадков». Мобилизованы все экстренные службы.