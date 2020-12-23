Воробьев попросил Путина заменить бумажные подтверждения справок на электронные

Обязательные бумажные подтверждения справок в электронном документообороте — это лишняя проблема. Чтобы облегчить людям жизнь, им стоит ввести онлайн-альтернативу. С такой просьбой к президенту России Владимиру Путину обратился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сегодня в ряде законов прописано наличие обязательного бумажного подтверждения той или иной справки. Хочу попросить вас от всей нашей рабочей группы дать поручение сделать обязательной альтернативу, чтобы соответствующее подтверждение было достаточно в электронном виде», — заявил Воробьев на заседании Госсовета.

Губернатор подчеркнул, что такое решение значительно облегчит жизнь людям, которые присылают большое число обращений. Путин поддержал главу региона.

«Нужно расширять возможности для граждан работать в электронном виде, с тем чтобы уменьшать количество бумажного оборота и сокращать издержки на этот счет», — сказал Путин.

Во время своего выступления на заседании Госсовета Воробьев отметил, что за этот год Московская область приняла ряд стратегических решений в сфере IT-технологий в управлении.