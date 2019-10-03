«Особые и важные профессии». Воробьев поблагодарил врачей и педагогов на концерте к 90-летию Подмосковья

Московской области 6 октября исполняется 90 лет. В преддверии праздника глава региона Андрей Воробьев поблагодарил педагогов, спасателей и врачей за самоотверженную службу на благо Подмосковья.

На концерте, посвященном 90-летнему юбилею Московской области, Андрей Воробьев обратился к педагогам и врачам области и поблагодарил их за труд. Он отметил, что это очень важные профессии.

«В субботу мы отмечаем День учителя. Я хочу поблагодарить наших уважаемых дорогих педагогов. У нас их 93 тысячи. А также наших уважаемых врачей — в Подмосковье больше 116 тысяч медиков. Это особые и очень важные для нас профессии. Хочу отметить спасателей и правоохранительный блок, которые обеспечивают безопасность человека. И никогда не стоят в стороне от чувствительных для Подмосковья вопросов», — сказал губернатор.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Подмосковье всегда славилось выдающимися людьми, которые совершали открытия в науке и достигали высот в различных областях. Андрей Воробьев отметил, что каждый регион имеет свои символы и ассоциации.

«Подмосковье — это Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Это первая победа в ходе Великой Отечественной войны. Это священное место проявления героизма всего народа. Это древние города — Волоколамск, Коломна, Серпухов, Зарайск, Сергиев Посад, Дмитров… И конечно, это передовые достижения в космосе, в науке, экономике и промышленности», — сказал губернатор.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

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В Московской области работали и творили великие люди, среди которых Сергей Королев, Владимир Челомей, Герберт Ефремов, который сделал НПО машиностроения флагманом экономики Подмосковья. Недавно губернатор вручил ему орден «За заслуги перед Московской областью» первой степени.

Андрей Воробьев также поблагодарил всех неравнодушных граждан, каждого жителя, который старается своими делами, советами внести посильный вклад в развитие области.

«В нашей системе „Добродел“ уже зарегистрировано полтора миллиона человек и каждую неделю добавляется по 10-15 тысяч. Мы очень ценим и дорожим вашим доверием. У нас есть все, чтобы Подмосковье стало настоящим лидером по всем направлениям», — заключил Воробьев.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

С 90-летием Московскую область приехали поздравить мэр Москвы Сергей Собянин, полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев, народные артисты России Игорь Бутман, Дмитрий Харатьян, Максим Дунаевский, а также заслуженная артистка России Нонна Гришаева и заслуженный артист России Денис Майданов.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

В этом году Московской области исполнилось 90 лет — в 1929-м ее образовали на месте Московской губернии. Официальный день области — 6 октября. В преддверии праздника выдающиеся жители Подмосковья — пожарные, артисты и люди, меняющие жизнь Подмосковья к лучшему, получили награды.