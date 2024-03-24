Важное 24 марта 2024, 13:23 Воробьев поблагодарил предпринимателей за помощь после теракта в Crocus City Hall Воробьев объявил сбор пожертвований семьям погибших в Crocus City Hall Пресс-служба губернатора Московской области

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Предприниматели Московской области оказали большую поддержку семьям пострадавших и погибших при теракте в Crocus City Hall. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо всем откликнувшимся в этот сложный час. Предприниматели, бизнес, владельцы малых и больших компаний пишут нас, спрашивают, чем помочь. Мы благодарим и ценим за это. Подмосковье и Москва со своей стороны делают все, чтобы помочь людям», — написал он.

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Воробьев также объявил о старте сбора пожертвований семьям пострадавших и погибших в результате теракта.

«Совместно с Москвой, общероссийской акцией „Мы вместе“ и Российским Красным Крестом объявлен сбор пожертвований. Их направят на специальный счет РКК, после чего распределят специальной комиссией с участием представителей правительства Москвы, Московской области, Красного Креста и Общественной палаты», — добавил губернатор.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал отомстить за каждого погибшего в теракте в Crocus City Hall.