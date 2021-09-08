Воробьев назвал срок, в который жителям разрушенного подъезда в Ногинске нельзя будет вернуться домой

В квартирах подъезда в Ногинске, где произошел взрыв газа, нельзя будет жить в течение шести-восьми месяцев. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с жителями.

«По подъезду, который разрушен, там 100% следующие шесть-восемь месяцев жить нельзя. Поэтому первый вариант — дом отдыха „Боровое“, второй вариант — родственники, третий вариант — мы оплатим аренду жилья», — сказал Воробьев.

Губернатор также ответил и на другие вопросы жителей. В частности, если жители захотят снять на время квартиру, то власти Подмосковья окажут поддержку и оплатят все издержки. В случае, если дом, в котором произошел взрыв, окажется непригодным, то жителям будет без сомнений предоставлено жилье.

Что касается района, то точной информации нет. Но губернатор заверил, что люди будут жить в условиях не хуже, чем сейчас. Если дом восстановят, то он будет однозначно лучше, гарантировал Воробьев.

Забрать животных из сохранившихся квартир, по предварительным данным, можно будет завтра. Это зависит от спасателей. Можно будет зайти тогда, когда будет обеспечена безопасность, отметил глава области.

Помимо квартир, от взрыва газа пострадал личный транспорт. Но и здесь власть поддержит пострадавших.

«Все машины, которые пострадали, мы отремонтируем. Заниматься ремонтом и организацией будет глава», — сказал Воробьев.

Жителям Ногинска, которые пострадали при взрыве в доме, выплатят по 30 тысяч рублей на члена семьи. Одинокие получат по 50 тысяч рублей, объявил губернатор.

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме утром в среду. В результате один человек погиб, его тело извлекли из-под завалов. Шесть человек были доставлены в Ногинскую ЦРБ, в том числе двое детей, их жизни ничто не угрожает.