«Ждем папу, работу найдем». Оставленные в Шереметьево дети позавтракали с губернатором Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал к мальчикам, которых отец оставил в Шереметьево. Глава региона пообщался с детьми и подарил им подарки.

Братья сейчас находятся в одной из подмосковных больниц. С ними уже побеседовали психологи. Утром в понедельник их навестил Андрей Воробьев. Он принес им угощения — клубнику. Во время завтрака Воробьев спросил детей об их настроении и пригласил на экскурсию в океанариум. Губернатор заявил, что работу их отцу помогут найти.

Позже в своем Instagram Воробьев рассказал, что мальчики очень любят своего папу и ждут его возвращения.

«Ждем папу Виктора, работу ему найдем», — написал губернатор.

Врач, который следит сейчас за мальчиками, рассказал об их семье.

«Мы нашли маму, бабушку, дедушку, на связи с ними. Сейчас думаем, как перевести детей. Если там скажут, что не примут, то найдем здесь детям приемную семью. <…> Два раза уже были в приюте в Хабаровске. Тяжелое материальное положение. <…> Дети очень контактные», — отметил медик.

Семья из Хабаровского края жила непросто. Несколько лет назад от них ушла мама, и папа один воспитывал двоих сыновей. Когда он не справлялся, то оставляли их в Центре социальной помощи семье и детям, а сам уезжал на заработки. Сейчас мужчину разыскивают, а маму уже нашли. Не исключено, что позже мальчики отправятся к ней. Подробнее о брошенных в Шереметьево мальчиках — в материале «360».