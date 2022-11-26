Общество 26 ноября 2022, 15:40 Вопросы участия СМИ в борьбе с терроризмом обсудят в Москве на международной конференции Международная конференция по вопросам участия СМИ в борьбе с терроризмом пройдет в Москве РИА «Новости»

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В Москве 28 ноября стартует XVIII Международная конференция по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму. Мероприятие анонсировали на сайте ОТР.

На конференции встретятся известные журналисты из разных стран мира, а также эксперты, представители силовых структур и государственных ведомств. Они обсудят вопросы участия разных СМИ, в том числе онлайн-медиа и блогеров, в борьбе с терроризмом.

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Среди озвученных тем — угрозы кибербезопасности, распространение ультраправых и националистических настроений из-за экономического кризиса и разные методы противодействия пропаганде насилия.

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Эксперты и журналисты в формате круглого стола обменяются опытом проведения репортерских расследований.

Конференция впервые станет открытой площадкой для авторских мастер-классов. Специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков поделится знаниями и навыками работы военных журналистов. Психолог Сергей Ениколопов расскажет о научных исследованиях о происхождении насилия и формировании террора, а также как его можно остановить.

Откроет конференцию политический обозреватель ОТР и президент Международной академии телевидения и радио (МАТР) Леонид Млечин. На мероприятии выступят вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев и директор Информационного Центра ООН в Москве Владимир Кузнецов.

Конференция пройдет при поддержке Минцифры России. Мастер-классы будут транслировать на сайте МАТР и на YouTube-канале академии.