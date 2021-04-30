Вопросы поддержки предпринимательства рассмотрят в рамках ПМЭФ

Идеи поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) рассмотрят в первый день ПМЭФ-2021. Инициативы обсудят на Российском форуме малого и среднего предпринимательства.

По словам советника президента России Антона Кобякова, малый и средний бизнес являются важными составляющими экономики. Он подчеркнул, что от эффективности поддержки такого предпринимательства во многом зависит благополучие страны.

«Наша дальнейшая задача — максимально интегрировать программы поддержки в период выхода из кризиса и стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства», — заявил Кобяков.

Президент «Опоры России» Александр Калинин добавил, что принятые во время пандемии меры поддержки бизнеса помогли сохранить рабочие места, а также избежать существенного сокращения этого сектора экономики.

«Мы считаем, что вообще все новые регуляторные меры должны предварительно обсуждаться с бизнес-сообществом и ни в коем случае любое новое законодательство не должно ухудшать положения малого бизнеса и дискриминировать бизнес по размеру», — пояснил Калинин.

«Опора России» предложила принять меры поддержки в налоговой и финансовой сферах. Инициативы позволят расширить рынки сбыта, снизить издержки и риски ведения предпринимательской деятельности.

«Думаю, что на Российском форуме малого и среднего предпринимательства мы уже обсудим все предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, подготовленные Федеральным собранием по поручению президента. Надеюсь, что все наши предложения войдут в их число», — отметил Калинин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 2–5 июня. В его рамках пройдет Российский форум малого и среднего предпринимательства. Организатором форума выступает фонд Росконгресс.