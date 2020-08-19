Вопрос журналиста об инсульте у Ефремова вывел адвоката Пашаева из себя

Представляющий интересы актера Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев вступил в перепалку с журналистами, которые попросили его прокомментировать неподтвердившийся инсульт у его подзащитного. Видео от зала суда опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На опубликованных кадрах журналистка спрашивает Пашаева, почему он утверждал, что Ефремов перенес инсульт. Адвокат пытается уйти, объясняя это тем, что ему нужно отдохнуть, а после срывается на журналиста.

«Врете, вообще-то, вы, показывая на всю страну свою воспитанность, низкий социальный статус показывали на всю страну. Я такого не говорил. В дальнейшем, когда мне понадобится свидетель, чтобы так нагло врали в лицо, я вас приглашу и заплачу вам достойно», — заявил он.

Актера Михаила Ефремова увезли в больницу прямо с судебного заседания. Его адвокат Эльман Пашаев на следующий день в общении с журналистами заявил, что врачи Боткинской больницы диагностировали у его подзащитного инсульт. По его словам, артист находился в состоянии средней тяжести. Ефремов вышел из больницы через четыре дня.

Перед судебным заседанием, которое прошло в минувший вторник, 18 августа, Пашаев отказался назвать журналистам окончательный диагноз Михаила Ефремова. Он аргументировал это врачебной тайной.

О том, что у актера не было никакого инсульта, заявил защитник потерпевшей стороны в судебном разбирательстве адвокат Александр Добровинский. Он рассказал, что врач посоветовал госпитализированному Ефремову отказаться от жирной пищи и бросить курить. «Меня спрашивают: „Где инсульт? — инсульта нет“», — подчеркнул он.

Дело об аварии с участием Михаила Ефремова рассматривает Пресненский суд Москвы. Актера обвинили в нарушении правил дорожного движения в пьяном виде, которое повлекло смерть человека по неосторожности.

Нетрезвый Ефремов за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу, где врезался в фургон, принадлежащий Сергею Захарову. Пострадавший мужчина скончался от полученных травм утром после ДТП. После задержания и предъявления обвинения суд отправил актера под домашний арест. Рассмотрение дела по существу началось 5 августа. На первом же заседании Ефремов заявил, что не может признать свою вину, так как не помнит момента аварии.