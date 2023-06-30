Общество 30 июня 2023, 17:22 Вопрос введения ипотечных каникул на время декрета рассмотрят в России Президент Путин поручил рассмотреть вопрос о введении кредитных каникул на время декрета

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Президент России Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос введения кредитных каникул на время отпуска по уходу за ребенком. Информацию опубликовали на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопросы о предоставлении <…> права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита <…> на период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком», — следует из одного из пунктов поручения.

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Ответственным за исполнение назначили главу правительства Михаила Мишустина. До 1 сентября он должен предоставить доклад по этой теме.

Инициатива вошла в перечень поручений по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая состоялась 26 мая 2023 года.

В пятницу, 30 июня, Центробанк сообщил, что задолженность жителей России по ипотеке в мае побила рекорд и составила 15,1 триллиона рублей. По сравнению с апрелем, как отметили в ЦБ, темпы роста показателя составили 2,3%.