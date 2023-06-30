30 июня 2023, 17:22
Вопрос введения ипотечных каникул на время декрета рассмотрят в России
Президент Путин поручил рассмотреть вопрос о введении кредитных каникул на время декрета
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос введения кредитных каникул на время отпуска по уходу за ребенком. Информацию опубликовали на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопросы о предоставлении <…> права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита <…> на период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком», — следует из одного из пунктов поручения.
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Ответственным за исполнение назначили главу правительства Михаила Мишустина. До 1 сентября он должен предоставить доклад по этой теме.
Инициатива вошла в перечень поручений по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая состоялась 26 мая 2023 года.
В пятницу, 30 июня, Центробанк сообщил, что задолженность жителей России по ипотеке в мае побила рекорд и составила 15,1 триллиона рублей. По сравнению с апрелем, как отметили в ЦБ, темпы роста показателя составили 2,3%.
Ипотека
Владимир Путин
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