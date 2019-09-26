«Вопрос времени»: Украине предрекли неизбежный дефолт без кредитов МВФ

МВФ отказал Украине в новом кредите Подробнее

По его словам, Международный валютный фонд не планирует выделять новые кредиты Киеву, поскольку не доволен медленными темпами снижения госрасходов. Эксперт объяснил, что логика МВФ заключается в следующем: при отсутствии роста экономики — сокращайте расходы. Однако Украине нечего урезать.

«Если кардинально не изменится экономическая политика Украины так, чтобы мы могли что-то зарабатывать и увеличивать внутренний спрос — вопрос дефолта будет лишь вопросом времени», — заявил Золотарев.

Эксперт добавил, что украинской стороне следует пересмотреть векторы развития народного хозяйства. Надо думать, как заработать деньги, а не следовать логике команды Петра Порошенко, где бы еще занять, сообщил «Царьград».

Золотарев также напомнил, что в мире еще популярен «экономический эгоизм». Так, например, президент США Дональд Трамп пытается вернуть производство обратно в Штаты.