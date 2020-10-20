Вопрос с такси для коронавирусных пациентов решили в Челябинской области
Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала о подписании договора с «Яндекс.Такси» о перевозке пациентов с подозрением на коронавирус на компьютерную томографию. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Сейчас завершается обучение диспетчеров и водителей, к концу недели в соответствии со стандартами безопасности будут переоборудованы машины», — обратила внимание Гехт.
Отмечается, что таксисты подключатся к доставке людей на КТ либо с этой недели, либо с начала следующей. В свою очередь в компании-агрегаторе добавили, что все водители будет добровольцами и пройдут обучение. Кроме того, машины оснастят защитными экранами.