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    20 октября 2020, 12:01

    Вопрос с такси для коронавирусных пациентов решили в Челябинской области

    Артур Блянихов

    Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала о подписании договора с «Яндекс.Такси» о перевозке пациентов с подозрением на коронавирус на компьютерную томографию. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    «Сейчас завершается обучение диспетчеров и водителей, к концу недели в соответствии со стандартами безопасности будут переоборудованы машины», — обратила внимание Гехт.

    Отмечается, что таксисты подключатся к доставке людей на КТ либо с этой недели, либо с начала следующей. В свою очередь в компании-агрегаторе добавили, что все водители будет добровольцами и пройдут обучение. Кроме того, машины оснастят защитными экранами.