Ситуация с ценами на офисную бумагу в России нормализуется, они возвращаются к уровням января-февраля 2022 года. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

В России три крупнейших производителя офисной бумаги, пояснил Евтухов в интервью телеканалу «Россия 24». Один из них расположен в Ленинградской области, второй — в Коми и третий — в Архангельской области.

«Недостаток офисной бумаги на рынке наблюдался, это правда, примерно две-три недели в марте, он был связан с тем, что приостановил работу Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат», — объяснил замминистра.

По его словам, это было связано с остановками поставок химикатов для отбеливания бумаги. Они поступали из Финляндии. Компания уже нашла новых поставщиков химикатов в России, Китае, и Индии, добавил Евтухов.

«Сейчас ситуация нормализуется, цены возвращаются к уровням января-февраля месяца и никакого дефицита в ближайшее время не будет, потому что комбинат заявил о том, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до этой ситуации», — пояснил Евтухов.

Два крупных производителя офисной бумаги ранее сообщили, что не повышали цены на продукцию. По их словам, производились только заранее запланированные повышения и они были «в рамках рублевой инфляции и роста затрат».