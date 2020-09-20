Вопрос роуминга между Россией и Белоруссией решат до конца года

Он напомнил, что создание единого роуминга было прописано в дорожных картах по развитию Союзного государства, которые представители Москвы и Минска подписали еще в прошлом году.

«На последнем правительственном заседании министерств связи были даны обещания, что до конца этого года все-таки этот вопрос решим», — пояснил Григорий Рапота.

Он отметил, что по ряду дорожных карт после паузы работу снова активизируют. О каких именно документах идет речь он не уточнил. При этом госсекретарь Союзного государства заявил, что в сентябре пройдет заседание Группы высокого уровня, которая определит и даст развитие работе над этими соглашениями.

ТАСС напомнил, на этой неделе министерство связи и информатизации Белоруссии после переговоров с российскими коллегами сообщило, что операторы двух стран до 24 сентября проведут тесты по отмене роуминга на всей территории Союзного государства.

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России ранее утверждали, что для выполнения соглашения отмена роуминга должна состояться не позднее сентября 2020 года. Однако на последней встрече стороны договорились о новой дате, которую назначили 1 октября 2020 года.