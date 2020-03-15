Вопрос «отцов и детей» вечен. Старшее поколение рассказало о проблемах молодежи в России

Вчерашние школьники сегодня хотят управлять своей жизнью, но не знают как. Их надо воспитывать, рассказывать об истории недавнего прошлого и занять чем-то общественно полезным. Такое заявление сделали журналист Юрий Рост, кандидаты психологических наук Галина Запорожцева и Лариса Ренар.

Пресс-секретарь Всемирного русского народного собора, журналист и общественный деятель Юрий Кот уверен, что российское образование в последние годы отказалось от воспитательной функции и стало просто предоставлять услуги.

«С молодежью надо работать в прямом смысле слова. Нужно возвращать воспитательные функции образовательной системе в РФ, начиная со школы и заканчивая университетами», — сказал он Nаtiоn Nеws.

Правозащитник, кандидат психологических наук, полковник полиции в отставке Галина Запорожцева считает, что многие молодые люди недополучили в детстве внимания, уважения к себе. Сейчас же они хотят самоутверждаться, но не знают как. Все нормы поведения размыты.

По ее мнению, усугубляет ситуацию и огромный поток негативной информации, с которым сегодня сталкивается современная молодежь. Запорожцева заметила, что в советские времена в новостях в первую очередь говорили о достижениях. Сейчас же много внимания уделяют дракам, убийствам, новостям желтой прессы. Все недостатки общества культивируются, а положительные примеры замалчиваются.

Основатель «Академии частной жизни» в Санкт-Петербурге, кандидат психологических наук Лариса Ренар заявила, что энергию молодых нужно направлять в правильное, позитивное русло.

«У молодежи много и желания, и сил, и стремления к переменам. И государство должно понимать, как эту энергию направить в позитивное русло, например на борьбу за экологию, развитие креативных индустрий, волонтерских движений, на какие-то добрые дела», — отметила она.

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