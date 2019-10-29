Речь об изъятии приемных детей у матери, которую подозревают в их избиении и издевательствах, пока не идет. Об этом в беседе с «360» сообщила омбудсмен Татьяна Потяева.

«Вопрос об изъятии детей еще не решен. То, что выложили в соцсеть, действительно привлекло внимание общественности. Мы сделали запрос в Департамент труда и соцзащиты Москвы, чтобы нас в полном объеме проинформировали о ситуации и, самое главное, о действиях органов опеки и попечительства», — заявила Потяева.

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Она добавила, что в ближайшее время в Москве пройдет комиссия при аппарате уполномоченного по правам человека по этому делу. Какое-либо решение будет принято по результатам этой комиссии.

В свою очередь, Ирина Гончарова, мать приемных детей, которые и предали эту историю огласке, рассказала «360», что органы опеки сообщили ей об изъятии детей. Также она добавила, что против нее завели уголовное дело.

Ранее в Сети разошлось видео, на котором женщина отчитывает маленького мальчика, а потом начинает его бить. Ролик опубликовала дочь Гончаровой — Анна. Она заявила, что все дети у нее неродные и она якобы живет на крупное пособие, которое ей положено.

Анна подчеркнула, что насилие со стороны Гончаровой — это явление постоянное. Многие случаи избиения, по словам девушки, зафиксированы на видео.