«Этот вопрос не решается на референдуме», — заявила Элла Памфилова.

«Население должно решить, готово ли оно». Министр здравоохранения — об эвтаназии в России Подробнее

Вопрос о проведении всеобщего голосования о введении в России процедуры эвтаназии подняла министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она пояснила, что пока у ведомства отрицательное отношение к такому методу ухода из жизни тяжелобольных людей.

Однако как этот вопрос будет решаться в будущем она не смогла. При этом, по ее словам, окончательно решать этот вопрос должны не только власти, но и граждане страны, как это происходит в других странах.

Пока же в России от страданий тяжелобольным пациентам помогают препараты и паллиативная помощь, которая активно развивается. Все это позволяет смертельно больным гражданам прожить последние месяцы жизни, не испытывая боли.