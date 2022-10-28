Вопрос о восстановлении речных аппаратов подняли в Госдуме | 360°

Общество 28 октября 2022, 15:42 Вопрос о восстановлении речных аппаратов подняли в Госдуме

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В четверг, 27 октября, в Госдуме при участии экспертов обсудили вопрос восстановления речных аппаратов, а также привлечение частных инвестиций в модернизацию и развитие таких объектов. Об этом РИА ФАН рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Депутат отметил, что кроме износа речных аппаратов, существует проблема обмеления рек и уменьшения количества речного транспорта на ходу.

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«Большинство речных причалов в настоящий момент имеет степень износа до 70%. Арендаторы, как правило, не хотят ремонтировать объекты инфраструктуры, так как у них нет таких обязательств», — добавил Гаврилов.

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По словам депутата, важно не просто привлекать инвестиции для развития отрасли, но и обеспечить за ними контроль.