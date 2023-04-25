Общество 25 апреля 2023, 16:10 Вопрос о снятии запрета на продажу пива на стадионах рассмотрят в Госдуме 26 апреля

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В среду, 26 апреля, в Госдуме рассмотрят вопрос о разрешении продажи пива на стадионах. Об этом сообщил «Абзац».

Продажу на стадионах алкогольного напитка запретили еще в 2005 году. В 2018 году запрет был снят лишь на время в период проведения в России Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.

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В 2019 году в Госдуме снова поднимался вопрос о разрешении продавать пиво, однако закон так и не был принят. В случае, если запрет снимут, деньги от продажи алкогольного напитка будут направлены на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

По словам председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева, сейчас основным противником закона выступает Минздрав.

«Там считают, что продажа пива на стадионах приносит вред, а, например, в ресторанах — нет. Данный подход считаю неправильным и надеюсь, что его удастся переломить», — сказал политик.

Он добавил, что считает данные возражения необоснованными, а также надеется, что запрет на продажу напитка удастся отменить.