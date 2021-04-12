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    12 апреля 2021, 12:46

    Вопрос о поездках в Турцию Песков переадресовал правительству

    Артур Блянихов

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о введении возможных ограничений на турпоездки россиян в Турцию. Об этом сообщило ИА НСН.

    «Ничего не могу сказать, могу только переадресовать в правительство. С учетом развития ситуации там принимаются решения в нашем штабе», — обратил внимание представитель Кремля.

    Отмечается, что вопрос о закрытии авиасообщения с Турцией возник из-за резкого ухудшения эпидемической ситуации. Китай уже запретил поездки в эту страну. Иран также объявил о полной остановке авиасообщения.