Вопрос о поездках в Турцию Песков переадресовал правительству

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о введении возможных ограничений на турпоездки россиян в Турцию. Об этом сообщило ИА НСН.

«Ничего не могу сказать, могу только переадресовать в правительство. С учетом развития ситуации там принимаются решения в нашем штабе», — обратил внимание представитель Кремля.

Отмечается, что вопрос о закрытии авиасообщения с Турцией возник из-за резкого ухудшения эпидемической ситуации. Китай уже запретил поездки в эту страну. Иран также объявил о полной остановке авиасообщения.