Вопрос о передаче Москве памятника маршалу Коневу предложили вынести в ООН

«Министерство обороны Чехии имеет полное право заявить свою позицию в муниципалитет Праги-6 и принудить его к передаче российской стороне памятника Ивану Степановичу», — выразил уверенность зампред думского Комитета по обороне и безопасности.

По его мнению, чешское правительство идет по деструктивному пути, который не ведет к налаживанию двусторонних отношений между Прагой и Москвой. Законодатель заметил, что там глумятся над историей обеих народов, которые вместе освобождали Чехию от нацисткой Германии. Он предложил выдвинуть Праге соответствующую ноту протеста и «вынести этот вопрос на какую-нибудь площадку вроде ООН».