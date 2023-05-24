Общество 24 мая 2023, 01:44 Вопрос о налогообложении блогеров предложат рассмотреть правительству Совфед предложит правительству рассмотреть налогообложение за деятельность в интернете РИА «Новости»

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Совет Федерации предложит правительству рассмотреть вопрос о налогообложении деятельности физлиц и организаций в интернете. Это касается и блогеров, сообщил ТАСС.

Проект постановления планируют принять в среду, 24 мая.

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«Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете», — сказано в документе.

Сенаторы не исключают, что для этого нужно будет подготовить изменения в Налоговый кодекс. Пока возможные механизмы такого налогообложения с правительством не обсуждались. Возможно, появится специальный режим для таких ситуаций.

Также сенаторы рекомендовали ФНС выявлять и привлекать к ответственности физлиц, уклоняющихся от уплаты налогов за деятельность в интернете, включая блогеров и интернет-тренеров.

Ранее сообщалось, что москвичка лишилась денег, доверившись рекламе блогеров из «Дома-2». Она сделала заказ в магазине мебели, который рекламировали Александра Гозиас и Марина Африкантова, но так и не дождалась товара.