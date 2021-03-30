«Вопрос нужно решать комплексно». В Думе предложили проверить все студенческие общежития

Зампред думского Комитета по образованию и науке Максим Зайцев предложил проверить все студенческие общежития после гибели двух студентов в общежитии Сахалинского госуниверситета. Парламентария процитировала радиостанция «Говорит Москва».

По мнению законодателя, общежития должны проверять независимые комиссии.

«То есть чтобы проверяли либо кто-то из соседнего региона, либо чтобы была выборочная проверка со стороны специалистов из Москвы. Вопрос нужно решать комплексно», — пояснил Зайцев.

По его словам, от студентов поступает очень много жалоб на некачественные общежития. Он заметил, что на сегодняшний день в стране есть 10-20 вузов, в которых у учащихся нет претензий к условиям проживания, за исключением размера оплаты.

«Ремонт общежитий — это должна быть федеральная программа. Вузы с этим не справляются», — добавил депутат.