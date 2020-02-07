По мнению Толбоева, в произошедшем виновато израильское командование, которое поставило боевую задачу. Пилоты не могли учесть, что в районе атаки появится гражданский самолет. Они выполняют задачу по тому маршруту, по которому положено, поэтому к ним нет никаких вопросов.

«А что там внизу происходит, это уже на совести политиков и военных, которые принимают решения. <…> Вопрос к тем, кто разрабатывает операцию под прикрытием гражданских самолетов», — подытожил собеседник информагентства.