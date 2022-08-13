«Вопрос к Господу Богу». Отец рассказал о смерти 14-летнего хоккеиста СКА

Гибель 14-летнего хоккеиста СКА во время тренировки стала нелепой случайностью, рассказал «360» отец юного спортсмена Игорь Малков. Он рассказал подробности случившегося и призвал не винить в смерти сына его товарища по команде, совершившего роковой бросок.

Обычная тренировка

По словам отца погибшего мальчика, в день трагедии все было как обычно. Мужчина отвез его на тренировку и отправился домой. Около шести вечера ему позвонили из полиции и сообщили, что мальчик получил травму на тренировке и его отправили в больницу.

«Был бросок защитника от синей линии, по игровому заданию сын должен был создавать помеху вратарю — закрывать вратаря, когда защитник бросает в створ ворот <…>. К сожалению, шайба попала неудачно, получилась травма», — рассказал Игорь Малков.

После звонка из полиции отец мальчика ринулся в больницу. Там он прождал около получаса. «Вышел доктор и сказал, что сына спасти не удалось», — добавил он. По словам врачей, хоккеиста доставили в больницу уже в состоянии клинической смерти.

Несчастный случай

Игорь Малков рассказал, что ему ничего не известно о возможных проблемах со здоровьем погибшего спортсмена. По его словам, сын часто проходил необходимые медицинские обследования — этого требовали в команде.

Мужчина добавил, что раньше сам играл в хоккей. Он посмотрел кадры, на которых запечатлено трагическое попадание шайбой. По словам Малкова, это было случайное попадание. Он отметил: все игроки находились в амуниции, нельзя представить, чтобы кто-то из игроков вышел без щитков или шлема. Отец мальчика переадресовал вопрос о вине в смерти к небесам.

«Вопрос к Господу Богу. С моей точки зрения, это — несчастный случай. Доли секунды, которые, к сожалению, распорядились не в нашу пользу», — подчеркнул Малков. Он добавил, что винить хоккеиста, попавшего шайбой в его сына, не стоит.

«Это обычный товарищ по команде, который находился в точно такой же ситуации, как и мой сын. Где-то мой сын бросает в кого-то, где-то бросили в него. Это обычная история, я не хочу, чтобы на это обращали внимание», — добавил он.

Клуб помог семье мальчика

Команда, в которой тренировался юный хоккеист, помогла семье. Игорь Малков рассказал, что клуб оказал им и финансовую, и организационную поддержку.

«Ужасная, страшная трагедия. Я, конечно, никому из родителей не пожелаю такое пережить», — заявил Малков. Он рассказал, что его сын перешел в СКА только в этом году. Тренеры, которые занимались с мальчикам, пророчили ему хорошее будущее — по их мнению, он мог попасть в расширенный состав сборной страны, а после пробиться в основной состав. По словам отца, нелепая случайность перечеркнула все надежды и планы.

Все случилось два дня назад. Игрок 2008 года рождения получил смертельный удар шайбой в грудь. Хоккейный клуб СКА выразил соболезнования родителям и близким погибшего.