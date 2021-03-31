«Вопрос исчерпан»: девочка с двойкой на лбу из Кумертау продолжит учебу в своей школе

Учительница в Кумертау нарисовала первоклашке на лбу двойку за разговоры. Мама ребенка Алина Фархетдинова рассказала «360», что все вопросы решили, проблем нет и она не будет переводить дочь в другую школу.

«Вопрос исчерпан, решен, претензий к школе нет. Мы остаемся, продолжаем обучаться. <…> Что было причиной — уже не важно. Сам факт поступка и не более того. Ничего личного. Как педагог — она нормальный, хороший педагог, мы осмысленно к ней шли, именно к ней, а что уж там произошло — неважно», — объяснила ситуацию собеседница.

Ранее учительница в Кумертау решила применить нестандартный педагогический прием и нарисовала двойку ученице первого класса по на лбу — у девочки не было с собой альбома, где могла оказаться плохая оценка.

Дети рассмеялись, а школьница после урока смыла чернила. В школе подтвердили, что такое было и заявили, что поставят вопрос об увольнении учительницы.