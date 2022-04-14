Резчик по дереву Александр Ивченко, решивший создать скульптуру бабушки, которая вышла к украинским военным с советским знаменем Победы, рассказал «360», что не мог оставаться равнодушным после просмотра этого видео. В этой пожилой женщине он увидел символ, который, по его мнению, сейчас нужен очень многим людям.

«Это была та ситуация, когда понимаешь, что если это не сделать, то ты не сможешь работать спокойно, спокойно спать. Она очень похожа на мою бабушку. <…> Сейчас нужен какой-то символ. И эта бабушка и ее знамя собрали в себе много горечи. Он должна воплотить в себе и несгибаемость, которая нужна для победы», — пояснил Ивченко.

Работа пилой по дереву заняла у мастера около шести часов. Теперь ему нужно около двух-трех недель, чтобы вдохнуть в скульптуру жизнь. Также планируется еще сварная конструкция за спиной бабушки — это силуэт Родины-Матери.

«И календарно так получается, что закончить мы должны примерно ко Дню Победы, 9 Мая», — уточнил он.

Ивченко добавил, что сейчас чувствует большую ответственность, ему поступает много звонков, огромное количество людей пишут комментарии, на все он не успевает отвечать. С ним уже связались из администраций Воронежа и Воронежской области. Руководители регионов поддержали эту идею.

Скорее всего, по его словам, памятник установят на территории комплекса «Музея-диорама». Ивченко добавил, что считает это место очень подходящим, плюс у вандалов не будет возможности испортить скульптуру.

Видео с бабушкой, которая вышла навстречу украинским военным с советским знаменем Победы, вызвало очень широкий резонанс. На кадрах видно, как военные передали бабушке пакет с консервами, а знамя забрали и начали топтать. Увидев такое надругательство, она вернула продукты и заявила, что за это знамя воевали ее родители.