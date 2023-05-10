Общество 10 мая 2023, 00:26 Вопиющую ошибку заметили на мемориале павшим воинам в Нижегородской области Нижегородец обнаружил грамматическую ошибку на мемориале павшим воинам РИА «Новости»

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Нижегородец увидел вопиющую грамматическую ошибку на мемориале воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Монумент установлен в селе Нестиары Воскресенкого района. Вместо «Никто не забыт, ничто не забыто» на памятнике красуется надпись «Ни кто не забыт, ни что не забыто», сообщил «Царьград».

По словам жителя региона, побывавшем в селе в День Победы, эта ошибка появилась уже после реставрации. В Сети есть снимок, датированный 2012 годом, на которой надпись составлена правильно.

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«После была реставрация: добавили списки участников в войне, перенесли надпись на другую часть мемориала, но… видимо текст был слишком сложный», — сыронизировал нижегородец.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде на Аллее Славы открыли памятник военным летчикам. На торжественной церемонии выступил глава округа Денис Семенов.